Янукович повернувся в Кабмін
11:51, 01 жовтня 2007Політика
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Про це повідомили у політраді ПР
Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ приступив до роботи в Кабінеті міністрів після відпустки у зв`язку з виборчою кампанією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник апарату прем`єр-міністра, член політради Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН.
Разом із тим, за його словами, поки невідомо, чи планує В.ЯНУКОВИЧ відвідати виборчий штаб Партії регіонів у київському кінотеатрі «Зоряний».
Як повідомляв УНІАН, у ніч із 30 вересня на 1 жовтня С.ЛЬОВОЧКІН повідомляв, що В.ЯНУКОВИЧ планує сьогодні виступити перед прихильниками Партії регіонів на Майдані Незалежності в Києві о 16.00.
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