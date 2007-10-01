Янукович повернувся в Кабмін

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ приступив до роботи в Кабінеті міністрів після відпустки у зв`язку з виборчою кампанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник апарату прем`єр-міністра, член політради Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Разом із тим, за його словами, поки невідомо, чи планує В.ЯНУКОВИЧ відвідати виборчий штаб Партії регіонів у київському кінотеатрі «Зоряний».

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 30 вересня на 1 жовтня С.ЛЬОВОЧКІН повідомляв, що В.ЯНУКОВИЧ планує сьогодні виступити перед прихильниками Партії регіонів на Майдані Незалежності в Києві о 16.00.