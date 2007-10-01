Янукович нагадав, що демократія це – процедура

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що «з усіх передчасних підрахунків та прогнозів, екзит-полів у тому числі, ясно одне – Партія регіонів на першому місці і буде об`явлена переможцем, коли проголосять результати виборів».

Як ідеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до громадян України, розміщеному на сайті лідера Партії регіонів, результати голосування «стануть остаточно ясними сьогодні. І якими вони не були б – усі політичні сили – учасники процесу – повинні не лише вислухати, але і почути переконливий голос народу. Повинні погодитися з вибором громадян і не робити спроб підтасовувати результат під свої потреби.

Як відповідальні політики ми мусимо розуміти – інтереси демократії в Україні, інтереси громадянського суспільства – вищі і важливіші від будь-яких цифр.

Для України та її авторитету в світі важливо, щоб це нове випробування демократією усі політичні сили пройшли з честю. Для цього треба суворо дотримуватися процедури, бо демократія, ми знаємо, це – процедура».

Таким чином, заявляє В.ЯНУКОВИЧ, « важливо спокійно дочекатися даних Центральної виборчої комісії, а до цього моменту не самопроголошувати їх. Прикро, що поведінка та дії «помаранчевих», продемонстровані ввечері 30 вересня, свідчать про недостатню політичну зрілість та про невиваженість цих політиків. Їхні заяви були передчасними і шкідливими для усієї держави, бо несли розкольницьке навантаження. «Помаранчеві» зробили передчасні висновки і намагалися ще більше ділити країну і народ своїми скороспілими заявами».

«Ще і зараз не є зрозумілим, якою може бути реальна розкладка сил у майбутньому парламенті, і нічого поки що не свідчить про перемогу саме «помаранчевої» коаліції. Бо, повторюю, нема офіційних результатів виборів. Будь-які твердження про перемогу лише на основі прогнозів екзит-полів – безвідповідальне, непереконливе, якщо не сказати – авантюрне. Процес підрахунку голосів продовжується. І сьогодні уже буде відомо, які саме партії і з яким результатом потрапили до парламенту», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що «саме після проголошення результатів ми вважаємо за доцільне розпочати консультації з політичними силами про можливу парламентську коаліцію. Ми розпочнемо цей процес відразу після проголошення попередніх результатів. А поки що треба спокійно чекати результату підрахунку голосів, без нагнітання ситуації, без невиправданих і завчасних фанфар. Ми повинні зробити все, щоб ці дні увійшли в історію України як час, що поклав початок загальнонаціональному порозумінню, об`єднанню народу і країни».