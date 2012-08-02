Луценко висловив претензії до списків об’єднаної опозиції

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко розкритикував винесення у непрохідну частину списку об’єднаної опозиції Юрія Гримчака, Андрія Шкіля та Михайла Волинця.

Про це він написав у своєму блозі на Українській правді.

"Помилки – винесення в "зону ризику" активних бійців опозиції – Ю.Гримчака, А.Шкіля, М.Волинця. Ще більшим є непідтримка Т.Стецьківа як узгодженого кандидата по Львову… Це несправедливо і недалекоглядно. Відразу скажу, що я залишаю за собою право агітувати за Тараса", - зазначив Луценко.

До недоліків і помилок списку Луценко також відніс мінімальну присутність громадських активістів та той факт, що він не був оприлюднений заздалегідь.

"Радує, що в списку є О.Кужель, М.Княжицький, М.Джемільов, але мріялося і про М.Поповича, С.Грабовського, М.Мариновича, В.Кіпіані, М.Стріху та інших громадських активістів", - наголосив він.

"Системна проблема – те, що ці списки стали відомі в день проведення з'їзду "Батьківщини". Я вважав і вважаю, що їх потрібно було оприлюднити принаймні на 10-15 днів раніше. Це зняло б і помилки штабу, і емоції ображених", - написав із СІЗО екс-міністр.

У той же час Луценко відніс до позитиву відсутність у списку одіозних і неприйнятних персон, на його думку, список на 90% виглядає згуртованим і перевіреним, а також те, що в ньому немає так званих олігархів.

"Це – правильний крок у напрямку від вождизму до ідеології. Хоча масовий бізнес-призов невідомих підприємців "Фронту змін" несе в собі небезпеку "тушканізації"", - написав він.

Щодо присутності своєї дружини Ірини Луценко у списку опозиції Луценко відзначив, що це не їхня ініціатива і наголосив, що вона не буде символічною людиною в парламенті.

"В силу життєвих обставин Ірина пройшла зі мною всі тюремні і судові випробування. Думаю, що ніхто із депутатів краще за неї не знає що і – головне – як треба міняти в законодавстві для припинення безПРєдєлу кривосуддя в країні", - написав екс-міністр.

"Законопроект про механізм очищення силових структур і судів від тисяч негідників, причетних до порушення прав людини, встановлених Європейським судом, – її місія в парламенті. Цей закон має припинити "телефонне право" ГПУ та АП, відновити правосуддя для українців", - додав він.

Як відомо, в понеділок об’єднана опозиція оприлюднила свій виборчий список.