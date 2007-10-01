ЦВК опрацювала 59,72% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 12.00 опрацьовано 59,72% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, із збільшенням відсотку опрацьованих протоколів зменшується відсоток виборців, які проголосували за СПУ, і зараз цей результат майже на грані прохідного бар’єру – 3,03%.

Згідно з результатами на 12.00, за БЮТ проголосували 33,17% виборців, за Партію регіонів – 30,93%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,53%, за Комуністичну партію України – 5,08%, за Блок Литвина – 4,16%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,07%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,73%, за Блок Людмили Супрун – 0,37%, за Партію зелених України – 0,35%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,59% виборців.