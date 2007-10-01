ЦВК опрацювала 62,38% протоколів

За результатами опрацювання 62,38% протоколів СПУ підтримали 2,97% виборців/

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 12.33 опрацьовано 62,38% протоколів ДВК.

Згідно з результатами, за БЮТ проголосували 33,15% виборців, за Партію регіонів – 31,02%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,54%, за Комуністичну партію України – 5,09%, за Блок Литвина – 4,13%, за Соціалістичну партію України – 2,97%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,07%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,74%, за Блок Людмили Супрун – 0,37%, за Партію зелених України – 0,35%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,60% виборців.