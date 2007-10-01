ПР: БЮТ дав команду представникам у Луганську ”тримати протоколи до вечора”

Блок Юлії Тимошенко дав команду своїм представникам в окружному виборчкомі (ОВК) не подавати протоколи в Центрвиборчком до сьогоднішнього вечора. Про це заявив РБК-Українакандидат у нардепи від Партії регіонів, керівник Луганського штабу Партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, представники БЮТ свідомо затримують передачу протоколів до ЦВК, постійно посилаючись на необхідність перерахувати бюлетені, із 102-го округу (Луганський, Ленінський, Артемівський р-ни міста). "Але, зрештою, ми їх додавимо", - сказав він, додавши, що представники БЮТ, за його даними, отримали команду "тримати протоколи до вечора".