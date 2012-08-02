Британські ЗМІ: Протест України на підсумки бою Хитрова відхилили

Журі Міжнародної асоціації любительського боксу (АІБА) відхилило апеляцію, яку українська команда подала після поразки чемпіона світу Євгена Хитрова в другому колі турніру з боксу на Олімпіаді в Лондоні.

Про це повідомляє championat.com з посиланням на The Daily Mail.

Судді присудили британцю Ентоні Огого перемогу над українцем, незважаючи на те що британець двічі побував в нокдауні.

Після бою українці подали протест і сплатили відповідний внесок, проте АІБА вирішила, що у них немає формальних підстав для невдоволення, і протест був відхилений.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Державної служби молоді та спорту України, сьогодні, 2 серпня, Україна подала протест на результати боксерського поєдинку українця Є.Хитрова та англійця Е.Огого на Олімпіаді в Лондоні.

Є.Хитрову в поєдинку з Е.Огого (вагова категорія 78 кг) було оголошено поразку. За результатами поєдинку обидва боксери отримали по 18 очок, а українець навіть послав свого суперника двічі у нокдаун, проте арбітри чомусь присудили перемогу представнику господарки Олімпіади.