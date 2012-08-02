Янукович обговорить мовний закон з інтелігенцією
20:54, 02 серпня 2012Політика
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Президент 7 серпня проведе зустріч з представниками інтелігенції.
Янукович зустрінеться з інтелігенцією. president.gov.ua
У вівторок, 7 серпня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з представниками української інтелігенції, які звернулися до глави держави з проханням обговорити ухвалений Верховною Радою закон «Про засади державної мовної політики», що перебуває на підписі у Президента.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
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