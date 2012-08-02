Янукович обговорить мовний закон з інтелігенцією

У вівторок, 7 серпня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з представниками української інтелігенції, які звернулися до глави держави з проханням обговорити ухвалений Верховною Радою закон «Про засади державної мовної політики», що перебуває на підписі у Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.