ЦВК опрацювала 66,55% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, опрацьовано 66,55% протоколів. БЮТ продовжує лідирувати, але відсоток отриманих ним голосів зменшується.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними ЦВК, за БЮТ проголосували 32,71% виборців, за Партію регіонів – 31,52%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,38%, за Комуністичну партію України – 5,12%, за Блок Литвина – 4,12%, за Соціалістичну партію України – 2,99%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,10%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,73%, за Блок Людмили Супрун – 0,36%, за Партію зелених України – 0,36%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,61% виборців.

На даний час до ЦВК із Автономної республіки Крим надійшли відомості щодо опрацювання 49,35% протоколів. За цими даними, Партію регіонів в Криму підтримують 61,91% виборців, НУ-НС – 8,36%, БЮТ – 7,25%, КПУ – 7,22%, ПСПУ – 3,76%, Блок Литвина – 3,56, СПУ – 1,95, блок «КУЧМА» - 0,47%, Партію зелених – 0,41%.