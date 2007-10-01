Цушка, який звільнився, звільнити не можна?
14:04, 01 жовтня 2007Політика
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«В общем, раз такое дело, я вообще на бюллетне»
Попри подану Василем Цушком 30 вересня заяву про відставку, він залишається міністром МВС, оскільки перебуває на тривалому лікуванні на лікарняному бюлетені.
Про це сьогодні було заявлено на нараді апарату МВС, - повідомило джерело "Острова".
За законодавством України, поки людина знаходиться на лікарняному, вона не може бути звільнена з роботи.
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