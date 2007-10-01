ЦВК опрацювала 69,40% протоколів

За результатами опрацювання майже 70% протоколів зменшується розрив між БЮТ та Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК, станом на 13.53 опрацьовано 69,40% протоколів дільничних комісій.

Згідно з результатами, за БЮТ проголосували 32,61% виборців, за Партію регіонів – 31,61%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,39%, за Комуністичну партію України – 5,14%, за Блок Литвина – 4,11%, за Соціалістичну партію України – 2,95%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,10%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,74%, за Блок Людмили Супрун – 0,36%, за Партію зелених України – 0,36%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,63% виборців.