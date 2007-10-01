Регіонали застовпили Майдан, НУ-НС - Європейську площу

Близько сотні прихильників Партії регіонів уже прийшли на столичний Майдан Незалежності, щоб узяти участь у вечірній політичній акції цієї сили. Рух автотранспорту поки не перекрито, але ближче до вечора його перекриють, повідомляє "5 канал". Керівників політичного шоу, що має відбутися сьогодні ввечері, поки немає, тому немає й інформації про те, що саме відбуватиметься.

На Європейській площі блок "Наша Україна - Народна самооборона" досі не демонтував сцену, і найближчим часом не збирається цього робити. Про це раніше заявляв лідер блоку Юрій Луценко.

РБК-Україна