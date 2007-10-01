ЦВК опрацювала 71,03% протоколів

Розрив між кількістю голосів за Блок Юлії Тимошенко та Партією регіонів продовжує зменшуватися за результатами опрацювання понад 71% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 14.15 опрацьовано 71,03% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з результатами, за БЮТ проголосувало 32,51% виборців, за Партію регіонів – 31,75%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,36%, за Комуністичну партію України – 5,16%, за Блок Литвина – 4,09%, за Соціалістичну партію України – 2,92%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,11%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,74%, за Блок Людмили Супрун – 0,36%, за Партію зелених України – 0,36%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,63% виборців.