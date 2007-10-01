Богатирьова очікує, що Ющенко віддасть ПР формування коаліції

Один із лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручить Партії регіонів, як переможцю виборів, вести переговори про формування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні на брифінгу у виборчому штабі Партії регіонів.

«Як тільки оголосять результати виборів, відразу почнеться переговорний процес. І хоча у нас не існує прямої норми про те, що переможець починає переговори про створення коаліції, але існує світова традиція, коли Президент доручає партії-переможцю вести переговори. Переконана, що за результатами виборів Президент саме Партії регіонів доручить вести переговори», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, опоненти Партії регіонів по виборчому процесу «передчасно почали святкувати перемогу й створювати коаліцію» на основі результатів національних екзит-полів. «Результати екзит-полів ще раз показали, що між політичними силами існує жорстка конкуренція, але екзит-поли не є результатами виборів», - додала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також звернула увагу на той факт, що зараз при збільшенні кількості опрацьованих протоколів виборчих комісій скорочується розрив між лідерами виборчих перегонів. За її словами, оприлюднені попередні дані голосування, одержані в результаті опрацювання 88% протоколів із виборчих дільниць Центральної та Західної України, й 50% протоколів – зі східного регіону.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 14.15 оброблено 71,03 протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з результатами, за БЮТ проголосувало 32,51% виборців, за Партію регіонів – 31,75%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,36%, за Комуністичну партію України – 5,16%, за Блок Литвина – 4,09%, за Соціалістичну партію України – 2,92%.