У НУ-НС нарахували 231 мандат для демсил

У блоці «Наша Україна - Народна Самооборона» впевнені, що демократичні сили отримають у новому парламенті 231 мандат.

Як повідомляє прес-служба блоку, про це повідомив заступник керівника департаменту з організаційних питань та зв’язків із регіонами Центрального штабу Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» Віталій БОНДЗИК, посилаючись на результати паралельного підрахунку голосів.

Він стверджує, що результати паралельного підрахунку голосів Блоком збігаються з даними Національного екзит-полу і підтверджують те, що БЮТ і Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” сформують у парламенті наступного скликання демократичну більшість.

Тому В.БОНДЗИК прогнозує, що сумарно БЮТ і “Наша Україна – Народна Самооборона” отримають у наступному парламенті 231 мандат.

“На даний момент опрацьовано 83,24% протоколів. Явка становить 63,07% виборців”, - повідомив він.

За словами В.БОНДЗИКА, попередні результати підрахунків такі: БЮТ – 32,19%, Партія регіонів – 31,98%, “Наша Україна - Народна Самооборона” – 14,75%, КПУ – 5,22%, Блок Литвина – 4,07%, СПУ – 2,93%.

Зокрема, аналізуючи результати по областям, він навів такі цифри: “У Криму, поки що результат ПР – 60,72%, “Нашої України - Народної Самооборони” – 8,59%. На Волині БЮТ отримав 57,38%, “Наша Україна - Народна Самооборона” – 19,98%; у Івано-Франківську – БЮТ – 50,63%, “Наша Україна - Народна Самооборона” – 36,58%, у Тернополі – БЮТ – 51,32%, “Наша Україна - Народна Самооборона” – 34,94%.

В.БОНДЗИК також запевнив, що невдовзі будуть оприлюднені остаточні результати паралельного підрахунку голосів.