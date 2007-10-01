ЦВК опрацювала 74,2% протоколів

За результатами опрацювання 74,2% протоколів СПУ знову долає 3% бар’єр.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК, станом на 15.05 опрацьовано 74,20% протоколів дільничних комісій.

Згідно з результатами, за БЮТ проголосували 32,37% виборців, за Партію регіонів – 31,83%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,26%, за Комуністичну партію України – 5,17%, за Блок Литвина – 4,07%, за Соціалістичну партію України – 3,07%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,13%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,75%, за Блок Людмили Супрун – 0,36%, за Партію зелених України – 0,36%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,64% виборців.