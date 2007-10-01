У Соцпартії думають, що Литвин примкне до помаранчевих

Представник Соціалістичної партії України Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає вірогіднішим приєднання Блоку Литвина до демократичної коаліції, ніж до коаліції у складі Партії регіонів, СПУ і КПУ.

Як повідомляє прес-служба СПУ, за словами С.НІКОЛАЄНКА, Блок Юлії Тимошенко і НУ-НС може одержати більшість в парламенті тільки за підтримки Блоку ЛИТВИНА. «Але це вже буде не оранжеве, а жовто-оранжева коаліція», - підкреслив він.

С.НІКОЛАЄНКО при цьому зазначив, що у нього немає інформації зі штабу Блоку Литвина, але «відсотків на 60% можна сказати, що він об`єднуватиметься з НУ-НС і БЮТ, а на 40% - що Блок Литвина створить коаліцію з ПР, СПУ і КПУ».

С.НІКОЛАЄНКО заявив, що коли будуть одержані остаточні результати підрахунку голосів зі східних регіонів України, стане зрозуміло, що перше місце на виборах-2007 займе Партія регіонів. Відповідно, ПР одержить право на формування коаліції в новому парламенті.

С.НІКОЛАЄНКО не виключає, що нова коаліція буде у складі ПР, СПУ, КПУ і Блоку Литвина.