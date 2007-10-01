Янукович не подякує своїм прихильникам?

Прес-служба Кабінету Міністрів України не підтверджує участі прем`єр-міністра України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на мітингу своїх прихильників на Майдані Незалежності в Києві о 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі КМУ.

У виборчому штабі Партії регіонів в кінотеатрі «Зоряний» сьогодні також не планується виступ В.ЯНУКОВИЧА.

Раніше планувалося, що В.ЯНУКОВИЧ виступить перед своїми прихильниками, щоб подякувати їм за участь у виборах і за підтримку Партії регіонів під час виборчого процесу.