Богатирьова відправляє Тимошенко в опозицію

Один з лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА виключає можливість участі БЮТ у парламентській коаліції на основі передвиборної програми Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні на брифінгу у виборчому штабі Партії регіонів.

«Ви знаєте позицію БЮТ і позицію Партії регіонів з багатьох питань. Я сьогодні не хотіла б загострювати цю тему, але цілком очевидно, що суперечностей буде досить, які за короткий час ми не зможемо обговорити. Але дорожня карта для всіх політичних сил від Партії регіонів буде запропонована», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, БЮТ працюватиме в новому складі парламенту як опозиція. «Ми впевнені, що національний виборець, віддавши перевагу Партії регіонів, спостерігатиме і контролюватиме владу на чолі з Партією регіонів, і робитиме все, щоб політики, які прийшли до влади завдяки народу, були відповідальними і чесними, зокрема й БЮТ, який буде в опозиції, безперечно”, - впевнена вона

Р.БОГАТИРЬОВА також вважає, що навіть ті позиції Партії регіонів, які не знайшли відображення передвиборній програмі блоку "Наша Україна – Народна самооборона", будуть підтримані цим блоком, «адже заздалегідь, у 2006 році, ці механізми блок "Наша Україна" тоді сповідав і дотримувався». Вона уточнила, що йдеться про механізми вдосконалення економічних процесів і розвитку інноваційної моделі економіки.

«А що стосується принципу «відняти і розділити», цей принцип ми не можемо взяти за основу. Сьогодні, якщо в основу діалогу покладений тільки голий популізм, і намагатимемося будувати роботу в парламенті, виходячи з гасел, а не з реалій економіки і геополітичних інтересів нашої країни, навряд чи такий компроміс буде стабільним, навіть якщо припустити, що це буде БЮТ», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, жодною з політичних сил не вдасться самостійно сформувати коаліцію у складі 226 депутатів.