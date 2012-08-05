На Пішохідному мосту в Києві розгорнули банер «Юлі - волю»

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», банер довжиною 20 м можна було побачити, рухаючись вул.Набережно-Хрещатицькою у бік Подолу з 8.00 ранку.

«Сьогодні, 5 серпня, минає рік з моменту незаконного арешту нашого лідера Юлії Тимошенко. Весь цей час ми провели разом з нею, пишаючись її силою духу й підтримуючи її. Ми постійно доводили киянам – її ув’язнення є фактом її правоти й безпорадності влади перед її критикою. Тож сьогодні ми знову звертаємось до людей, до влади, до світу: звільніть Тимошенко» - заявив керівник столичного виборчого штабу опозиції, народний депутат Юрій Одарченко.

Ю.Одарченко разом з представниками штабу близько години тримали банер на мосту.

Як нагадує офіційний сайт Ю.Тимошенко, екс-прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко вже рік перебуває за ґратами за обвинуваченнями у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.Тимошенко заарештували 5 серпня 2011 року під час розгляду так званої "газової" справи через те, що нібито "системно перешкоджала встановленню істини, порушувала порядок судового засідання, не виконувала розпорядження головуючого, свідомо затягувала процес, висловлювала неповагу до суду, а також до свідка", яким на той час виступав чинний прем'єр-міністр Микола Азаров.

На знак протесту проти незаконного арешту біля Печерського суду столиці розпочалося безстрокове пікетування, яке триває до сьогодні.

«Досудове та судове слідство у "газовій" справі проводилося з грубими порушеннями чинного національного та міжнародного законодавства», - зазначається у повідомленні.

11 жовтня 2011 року суддя Печерського районного суду Родіон Кірєєв засудив Ю.Тимошенко до 7 років ув'язнення без подальшого права протягом трьох років обіймати державні посади, а також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України" щодо виплати Ю.Тимошенко компенсації збитків у розмірі 1,516 млрд грн, завданих компанії внаслідок підписання газових контрактів у січні 2009 року.

«Через тиждень після оголошення вироку проти Ю.Тимошенко порушили ще одну кримінальну справу щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України" у 1997-1998 роках, точніше поновили її, незважаючи на рішення двох палат Верховного суду України про закриття справи за відсутності складу злочину. А вже 8 грудня 2011 року у рамках цієї справи Ю.Тимошенко було заарештовано вдруге та безстроково», - нагадує сайт.

Перед Новим 2012 роком Ю.Тимошенко перевезли для відбування покарання у Качанівську виправну колонію у Харкові.

Увесь цей час міжнародна спільнота вимагає від Президента України Віктора Януковича звільнити Ю.Тимошенко.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу). Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».