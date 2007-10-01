Регіони випередили БЮТ

Партія регіонів випередила за кількістю голосів виборців БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 15.51 опрацьовано 76,97% протоколів ДВК.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, за Партію регіонів проголосували 32,25% виборців, за БЮТ - 32,06%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 15,09%, за Комуністичну партію України – 5,20%, за Блок Литвина – 4,05%, за Соціалістичну партію України – 3,10%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,15%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,75%, за Партію зелених України – 0,37%, за Блок Людмили Супрун – 0,36%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,65% виборців.