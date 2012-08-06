Громадянська дружина Мельниченка: Я не впевнена, що він долетить до України живим

"Зараз в Україні життю і здоров'ю Миколи Мельниченка загрожує небезпека". Про це Комерсант-України, розповів його адвокат Микола Неділько. За його словами, він готовий представити італійській стороні документи, що свідчать про необ'єктивність судових процесів над колишнім майором держохорони, тиск на нього, його адвокатів і близьких, а також факти замаху на його життя.

"Якщо Італія погодиться видати Миколу Мельниченка Україні, мені буде незрозуміло, чому тоді Арсена Авакова (затриманого в Італії в березні.) відмовилися екстрадувати в Україну", - зазначив адвокат. Побоюється за життя екс-майора і його громадянська дружина Наталя Розинська.

"Під час перельоту його буде супроводжувати тільки український конвой, і я не впевнена, що він долетить до нашої країни живим і здоровим. Коля останнім часом працював над дуже небезпечними для діючої влади проектами", - говорить телеведуча. За її словами, ці проекти пов'язані "ще зі старим касетним скандалом", коли в 2000 році лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднив записи, зроблені Миколою Мельниченком в кабінеті президента Леоніда Кучми, які могли свідчити про причетність глави держави до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, пояснює пані Розинська.

У Генеральній прокуратурі (ГПУ) не коментують ситуацію, що склалася. "У нас поки немає офіційних документів про його затримання. Як тільки у нас вони з'являться, тоді можна буде говорити про подальші кроки Генпрокуратури", - заявив керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко.