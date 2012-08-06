Адвокат: Сьогодні італійський суд вирішить подальшу долю Мельниченка

Про це газеті "КоммерсантЪ-Україна" повідомив адвокат екс-майора Микола Неділько.

У свою чергу цивільна дружина екс-майора, телеведуча Наталя Розинська сказала у коментарі виданню, що разом з адвокатами М.Недільком і Павлом Сичовим вона має намір відвідати Посольство Італії в Україні, щоб отримати офіційну інформацію щодо затримання М.Мельниченка.

При цьому Н.Розинська повідомила, що М.Мельниченко перебуває у в'язниці для мігрантів у Неаполі.

За словами Н.Розинської, "в останній раз ми спілкувалися в середу по Skype. Він говорив мені, що можливий такий варіант подій (його затримання), тому я була готова до цього".

М.Неділько запевнив газету, що захисники М.Мельниченка намагаються встановити із затриманим зв'язок. Він уточнив, що сьогодні в Італії має відбутися суд, який вирішить подальшу долю М.Мельниченка - або його екстрадують в Україну, або відпустять на свободу.

За словами адвоката, суд також може вирішити відправити М.Мельниченка у США, оскільки відносно нього та членів його сім'ї за розпорядженням Парламентської Асамблеї Ради Європи діє програма захисту свідків у рамках кримінальної справи, порушеної за фактом вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Він додав, що “пан Мельниченко обрав американський варіант цієї програми”.

М.Неділько впевнений, що "зараз в Україні життю і здоров'ю Миколи Мельниченка загрожує небезпека".

Н.Розинська зауважила, що "під час перельоту його буде супроводжувати тільки український конвой, і я не впевнена, що він долетить до нашої країни живим і здоровим. Коля останнім часом працював над дуже небезпечними для діючої влади проектами".

За її словами, «ці проекти пов'язані ще зі старим касетним скандалом, коли у 2000 році лідер Соцпартії Олександр Мороз оприлюднив записи, зроблені М.Мельниченком у кабінеті тодішнього Президента Леоніда Кучми, які могли свідчити про причетність глави держави до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе».

М.Неділько також заявив про готовність представити італійській стороні документи, що свідчать про необ'єктивність судових процесів над колишнім майором, тиск на нього, його адвокатів і близьких, а також факти замаху на його життя.

"Якщо Італія погодиться видати Миколи Мельниченка Україні, мені буде незрозуміло, чому тоді Арсена Авакова (затриманого в Італії у березні) відмовилися екстрадувати в Україну", - зазначив адвокат.

У Генеральній прокуратурі не коментують ситуацію, що склалася. "У нас поки немає офіційних документів про його затримання. Як тільки у нас вони з'являться, тоді можна буде говорити про подальші кроки Генпрокуратури", - заявив "Комерсанту" керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченко був затриманий 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським Інтерполом, одразу після прибуття рейса з Вашингтона.

М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції в Україну. Після затримання він був доставлений в еміграційну в'язницю.

4 серпня у МВС України повідомили, що Міністерство внутрішніх справ України ще не має офіційного підтвердження від колег з італійського бюро Інтерполу стосовно затримання М.Мельниченка, однак українське консульство у Неаполі підтвердило факт затримання. «Італійський Інтерпол ще не надіслав нам офіційне підтвердження затримання Мельниченка, однак українське консульство в Неаполі цей факт підтверджує – що він (Мельниченко) дійсно був затриманий в рамках оголошення його в міжнародний розшук», - зазначили у МВС, зауваживши, що затримання ще не означає арешту.

Наприкінці грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальних справ проти М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.