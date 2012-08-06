Балога пішов у відпустку в надії на іншу роботу
10:38, 06 серпня 2012Політика
1302 0
Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога з 6 серпня відбув у неоплачувану відпустку на період передвиборчої агітації.
Балога мріє про депутатське крісло
Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті МНС, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.
Підставою до цього стало рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію В.Балоги кандидатом у народні депутати України.
На час відпустки виконання обов’язків міністра покладено на першого заступника міністра, генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Віталія Бута.
Як повідомляв УНІАН, 3 серпня ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у депутати від партії «Єдиний центр» в одномандатних округах. Серед них у Закарпатській області балотуватиметься лідер партії, міністр надзвичайних ситуацій В.Балога.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter