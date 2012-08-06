Балога пішов у відпустку в надії на іншу роботу

Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті МНС, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Підставою до цього стало рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію В.Балоги кандидатом у народні депутати України.

На час відпустки виконання обов’язків міністра покладено на першого заступника міністра, генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Віталія Бута.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у депутати від партії «Єдиний центр» в одномандатних округах. Серед них у Закарпатській області балотуватиметься лідер партії, міністр надзвичайних ситуацій В.Балога.