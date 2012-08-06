Соціалісти завтра будуть висуватися

Другий етап XVIII з‘їзду Соціалістичної Партії України відбудеться 7 серпня у Києві, у залі засідань ДП «Київпроект» (вул. Хмельницького 16-22).

Початок – 11.00, повідомили УНІАН у пресс-службі СПУ.

Реєстрація делегатів з’їзду буде здійснюватися за наявності мандату делегата. Акредитація представників ЗМІ на місці з 10.00 до 10.30.

Порядок денний з‘їзду:

1. Про проект передвиборної програми Соціалістичної партії України.

2. Про висування кандидатів в народні депутати України на вибори 28 жовтня 2012 р.