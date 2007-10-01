У Чернігівській області сьогодні близько 5.00 на 107-му км Московського шосе (у Бахмацькому районі) у ДТП потрапили два автомобілі, що перевозили виборчі бюлетені із Сосницького району до окружної виборчої комісії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з учасників ДТП.

За його інформацією, ділянка дороги, де трапилася аварія, знаходиться на ремонті і погано освітлена.

Водій автомобіля ВАЗ, у якому перебували п’ятеро членів ДВК, не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем «Москвич-АЗЛК», де перебували четверо членів ДВК.

Ніхто з учасників серйозно не постраждав, вони відмовилися від госпіталізації. Виборчі бюлетені доставлені до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №218.