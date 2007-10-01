ЦВК опрацювала 79,2% протоколів

Розрив у кількості голосів виборців між Партією регіонів та БЮТ збільшується.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 16.22 опрацьовано 79,20% протоколів ДВК.

Згідно з даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 32,47% виборців, за БЮТ - 31,90%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,99%, за Комуністичну партію України – 5,23%, за Блок Литвина – 4,04%, за Соціалістичну партію України – 3,11%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,16%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,74%, за Партію зелених України – 0,37%, за Блок Людмили Супрун – 0,36%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,65% виборців.