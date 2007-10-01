Ющенко вимагає роз`яснень від ЦВК і Генпрокуратури

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив правоохоронним органам негайно здійснити перевірку причин затримки підрахунку голосів виборців на позачергових парламентських виборах.

Про це йдеться у зверненні глави держави до українського народу, переданого УНІАН його прес-службою.

В.ЮЩЕНКО називає спільною перемогою факт завершення дострокових парламентських виборів. “Ще півроку тому в державі готувався конституційний переворот – через ревізію волі народу до узурпації влади силами минулої коаліції. Ми захистили право людей вирішувати свою долю. Як глава держави я високо ціную той факт, що моя позиція і моя впевненість у досяжності змін була повсюдно підтримана людьми”, - наголошує Президент.

Водночас, на його думку, ключовим питанням залишається підбиття остаточних підсумків виборів. “Мою стурбованість викликає затримка з підрахунками голосів у східних і південних областях України, а саме – в Донецькій, Луганській, Одеській областях і в Автономній Республіці Крим. Цей процес має ознаки затягування”, - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО вимагає вичерпних роз’яснень, зокрема від Центральної виборчої комісії та Генеральної прокуратури з цього приводу.

Він дав доручення правоохоронним органам негайно розпочати розслідування причин і обставин затримки передачі первинних протоколів.

”Чітко і ясно кажу тим силам, які розраховують потрапити в парламент за допомогою маніпуляцій. Слово не розійдеться з ділом – фальсифікатори будуть покарані. Не випробовуйте закон та й власну долю. Справжню позицію виборців не вдасться підмінити. Я твердо вірю в перемогу і об’єднання української демократії”, - наголошує Президент України.