«Ціну» депутатства обговорять на соціальному ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою

07 серпня 2012 року о 19.30 - в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (Київ, вул. Хрещатик, 26) відбудеться прямий ефір соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою.

Тема ефіру: «Старт виборчої кампанії. «Ціна» депутатства: підкуп виборців, брудні технології, політичні маніпуляції. Що переможе: здоровий глузд чи пусті обіцянки?».

До участі в програмі запрошені: Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії; Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України; Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі «Опора»; Євген Копатько, соціолог, політолог та керівник компанії Research&Branding Group; Віталія Дерябіна, керівник програми для політичних партій та ВР України Національного демократичного інституту (NDI); Віктор Чумак, директор Українського інституту публічної політики; Олексій Гончарук, голова Громадського Комітету з питань дотримання виборчих прав громадян при Уповноваженому ВР України з прав людини; експерти, чиновники, журналісти та небайдужі кияни.

Акредитація для журналістів за тел.: (066) 405-14-55 до 15.00 07 серпня (Бойко Юлия).