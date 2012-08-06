«Свободу» обурила заява міліції про смерть їхнього активіста від панкреатиту

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

За даними прес-служби, дружина В.Удода Оксана зазначила, що її чоловіка знайшли на березі озера, прикритого гілками й листям з явними ознаками побиття та задушення.

«Перед тим як піти з дому 5 серпня, він повідомив дружині місце, де зберігаються документи щодо розслідуваних ним злочинів, і наказав у разі виникнення непередбачених обставин ці документи передати відповідним людям.

О.Удод заперечує можливість смерті чоловіка від гострого панкреатиту, адже її чоловік був фізично здоровим офіцером запасу й ніколи не хворів на вказану хворобу», - сказано у заяві.

Крім того, великі підозри у членів ВО «Свобода» викликає і той факт, що тіло покійного відмовляються видати дружині.

«Свобода» вимагає проведення повторної судово-медичної експертизи у присутності адвоката.

«Також вимагаємо від Генпрокуратури та МВС взяти під контроль цей резонансний злочин та не робити передчасних висновків, а провести відкрите й неупереджене розслідування обставин загибелі Василя Удода», - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці низка ЗМІ з посиланням на прес-службу ВО «Свобода» розповсюдили повідомлення про вбивство в Конотопі Сумської області члена цієї політсили В.Удода.

Протягом тривалого часу чоловік вів активну громадсько-політичну діяльність.

За даними партії, 6 серпня він планував подати офіційне звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати факти наявності плантацій маку та коноплі на території Конотопщини та про канали збуту наркотичних речовин за кордон.

Начальник сектора зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра Біганова заявила, що інформація про вбивство В.Удода не відповідає дійсності.

За її словами, 5 серпня на березі ставка в селі Великий Самбір Конотопського району Сумської області біля літніх столиків місцеві рибалки виявили труп чоловіка. На місце відразу ж були викликані співробітники міліції.

«Виявлений труп чоловіка був без видимих ознак насильницьких дій стосовно людини. В результаті розтину судмедексперти встановили, що смерть настала у зв'язку із загостренням панкреатиту. До того ж, за висновками фахівців, паралельно було встановлено, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння», - повідомила Е.Біганова.

При цьому вона відзначила, що заявляти про вбивство в даному випадку жодним чином не можна.