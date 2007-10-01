Якби мандати ділили вже зараз

Станом на 16.40 підраховано 79,25% голосів. Якщо при подальшому підрахунку результати учасників виборів не зміняться, то загальна кількість парламентських мандатів – 450 - розподілиться так:

1. У разі непроходження СПУ “бонусним” (тобто перерозподіленим від партій, які не пройшли) буде 51 мандат

Партія регіонів – 147 + 19 “бонусних”

БЮТ – 143 + 18

НС-НУ – 67 + 9

КПУ – 24 + 3

Блок Литвина – 18 + 2.

2. У разі проходження СПУ “бонусними” будуть 37 мандатів

Партія регіонів – 147 + 13

БЮТ – 143 + 13

НС-НУ – 67 + 6

КПУ – 24 + 2

Блок Литвина – 18 + 2

СПУ – 14 + 1.