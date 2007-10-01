Якби мандати ділили вже зараз
17:14, 01 жовтня 2007Політика
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Скільки місць отримають ті, хто пройде до парламенту
Станом на 16.40 підраховано 79,25% голосів. Якщо при подальшому підрахунку результати учасників виборів не зміняться, то загальна кількість парламентських мандатів – 450 - розподілиться так:
1. У разі непроходження СПУ “бонусним” (тобто перерозподіленим від партій, які не пройшли) буде 51 мандат
Партія регіонів – 147 + 19 “бонусних”
БЮТ – 143 + 18
НС-НУ – 67 + 9
КПУ – 24 + 3
Блок Литвина – 18 + 2.
2. У разі проходження СПУ “бонусними” будуть 37 мандатів
Партія регіонів – 147 + 13
БЮТ – 143 + 13
НС-НУ – 67 + 6
КПУ – 24 + 2
Блок Литвина – 18 + 2
СПУ – 14 + 1.
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