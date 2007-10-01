У Донецькій області з’явився виборчий округ, де переміг Мороз

У територіальному виборчому окрузі №48 у Донецькій області (місто Маріуполь, Іллічівський район) більшість виборців віддала свої голоси за Соціалістичну партію України. Відповідно до електронних протоколів, вивішених на веб-сайті Центральної виборчої комісії, у цьому окрузі за Мороза проголосувало 50,21% виборців (станом на 17.00 1 жовтня оброблено 80,31% протоколів).

Партія регіонів у цьому окрузі серйозно відстає від фаворита – 36,59%.