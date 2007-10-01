У Донецькій області з’явився виборчий округ, де переміг Мороз
17:23, 01 жовтня 2007Політика
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У ТВО №48 за СПУ віддали 50,21% голосів
У територіальному виборчому окрузі №48 у Донецькій області (місто Маріуполь, Іллічівський район) більшість виборців віддала свої голоси за Соціалістичну партію України. Відповідно до електронних протоколів, вивішених на веб-сайті Центральної виборчої комісії, у цьому окрузі за Мороза проголосувало 50,21% виборців (станом на 17.00 1 жовтня оброблено 80,31% протоколів).
Партія регіонів у цьому окрузі серйозно відстає від фаворита – 36,59%.
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