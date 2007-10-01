Аваков назвав 4 кандидатури на посаду мера Харкова
Сам губернатор не претендує
Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сьогодні назвав чотири кандидатури на посаду Харківського міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний веб-сайт Харківської облдержадміністрації.
Говорячи про необхідність проведення місцевих виборів, А.АВАКОВ сказав, що знає гідних кандидатів, які можуть замінити лідерів міської і обласної ради, які, на його думку, дискредитували себе.
«Я знаю в області чимало людей, які здатні ефективно працювати на посаді Харківського міського голови. Наприклад, мені подобається кандидатура Олександра ФЕЛЬДМАНА (народний депутат V скликання, керівник обласного штабу БЮТ – УНІАН). Цілком готовий для того, щоб зайняти крісло мера Володимир БАБАЄВ (заступник губернатора, член «Нашої України» - УНІАН). Може управляти містом Володимир ШУМІЛКІН (попередній міський голова, член «Нашої України», депутат облради - УНІАН). Цілком може розглядатися кандидатура Олександра ПРОТАСА (лідер громадської організації «Харків’янин»), - сказав А.АВАКОВ.
На його думку, «всі ці люди мають достатню кваліфікацію і готові працювати для міста».
Разом з тим, А.АВАКОВ підкреслив, що сам він не збирається претендувати на посаду міського голови, оскільки має намір сконцентрувати свої зусилля на роботі в області.