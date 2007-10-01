Янукович таки прийшов на Майдан

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Партія регіонів сформує уряд за результатами виборів. Про це він заявив, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві, на мітингу прихильників партії.

«Ті політичні сили, які ставили перед собою завдання за будь-яку ціну перемогти, і ставили, перш за все, питання розподілу посад, я думаю, що ці політичні сили залишаться наодинці”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ привітав учасників мітингу з перемогою партії на виборах. Він заявив, що Партія регіонів перемогла на позачергових виборах, і готова захистити отриманий результат.

«Ми перемогли, і я впевнений, що ми і цього разу будемо формувати уряд”, - сказав він, додавши, що також буде сформована коаліція національної єдності на чолі з Партією регіонів. «Партія регіонів за всіма міжнародними нормами має право формувати коаліцію та уряд”, - підкреслив він. Водночас, лідер Партії регіонів зауважив, що вони ніколи не ставлять свої амбіції вище за інтереси українського народу.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності об’єднання країни. За його словами, це необхідно для того, щоб країна стабільно розвивалась. Також він висловився проти того, аби в Україні весь час були вибори. “Нам набридли вже вибори. Політики не повинні шукати один в одному ворогів. Вони повинні навчитися розуміти один одного», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, наступні вибори мають відбутись не раніше ніж за 5 років.

Він також пообіцяв, що в уряді працюватимуть професіонали, які будуть вести країну шляхом розвитку. При цьому лідер Партії регіонів підкреслив, що цього чекають партнери і на заході і на сході.

«Все, що ми намітили в своїй програмі, ми будемо виконувати», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що вперше на виборах перемогла та партія, яка до цього формувала уряд.

В.ЯНУКОВИЧ також констатував, що кількість прихильників Партії регіонів в країні збільшується.

Говорячи про рік свого прем’єрства, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що уряд міг зробити набагато більше, “але, на жаль, їм не дали цього зробити”.

«Але після того, як вибори пройшли, ми повинні зібратися і подивитись один одному в очі – український народ і партії, і сказати, що наша мета - це зростання економіки і добробут людей», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Також лідер Партії регіонів висловив упевненість, що необхідно працювати над покращенням іміджу держави.