Завтра ЦВК може прийняти рішення щодо реєстрації Тимошенко та Луценка

Зокрема, це стосуватмметься засуджених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«За попередньою інформацією, це може бути одним з питань завтрашнього засідання ЦВК», - сказав він.

А.Магера додав, що засідання ЦВК розпочнеться о 16.00.

«Це, власне, той день, коли буде вирішуватися щодо кандидатів цієї політичної партії, чи всім вимогам Конституції відповідають її кандидати», - сказав він.