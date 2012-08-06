Завтра ЦВК може прийняти рішення щодо реєстрації Тимошенко та Луценка
23:15, 06 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія планує завтра розглянути питання щодо реєстрації партійних списків «Батьківщини».
Зокрема, це стосуватмметься засуджених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
«За попередньою інформацією, це може бути одним з питань завтрашнього засідання ЦВК», - сказав він.
А.Магера додав, що засідання ЦВК розпочнеться о 16.00.
«Це, власне, той день, коли буде вирішуватися щодо кандидатів цієї політичної партії, чи всім вимогам Конституції відповідають її кандидати», - сказав він.
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