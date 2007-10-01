ЦВК опрацювала 82,44% протоколів

Розрив у кількості голосів виборців між Партією регіонів і БЮТ становить майже 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 17.34 опрацьовано 82,44% протоколів ДВК.

Згідно з даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 32,76% виборців, за БЮТ - 31,72%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,85%, за Комуністичну партію України – 5,26%, за Блок Литвина – 4,02%, за Соціалістичну партію України – 3,08%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,18%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,74%, за Партію зелених України – 0,37%, за Блок Людмили Супрун – 0,36%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,66% виборців.