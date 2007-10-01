Виборчий штаб Партії регіонів завершив роботу
17:58, 01 жовтня 2007Політика
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Колеснікову нічого сказати?
Виборчий штаб Партії регіонів сьогодні завершив роботу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.
Анонсована прес-конференція керівника центрального виборчого штабу Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА скасована.
За словами співробітника прес-служби, на сьогоднішній день немає ніякої попередньої інформації про можливе відновлення роботи штабу завтра, 2 жовтня.
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