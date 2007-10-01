Виборчий штаб Партії регіонів завершив роботу

Виборчий штаб Партії регіонів сьогодні завершив роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

Анонсована прес-конференція керівника центрального виборчого штабу Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА скасована.

За словами співробітника прес-служби, на сьогоднішній день немає ніякої попередньої інформації про можливе відновлення роботи штабу завтра, 2 жовтня.