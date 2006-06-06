Буш має конфлікт із Конгресом через одностатеві шлюби

Буш виступає за заборону одностатевих шлюбів

Президент США Джордж БУШ виступив на підтримку ухвалення поправки до Конституції, що забороняє одностатеві шлюби.

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами Дж.БУША, спотворене розуміння суті шлюбу підриває інститут сім`ї.

Як вважають спостерігачі, поправка ніяк не може бути схвалена Конгресом, але ініціатива Президента, найімовірніше, допоможе республіканцям одержати зайві голоси на проміжних виборах у Конгрес, які відбудуться в листопаді.