КВУ: в Сєвєродонецьку окружна комісія не обробляє протоколи ДВК

Комітет виборців України заявляє, що комісія територіального виборчого округу № 109 (м. Сєвєродонецьк) не обробляє протоколи дільничних комісій.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив голова Луганського обласного відділення КВУ Олексій СВЄТІКОВ, який у цей час знаходиться у приміщенні комісії як офіційний спостерігач.

За його словами, окружна комісія не працює: не проводить засідань, не обробляє протоколи і не передає дані з них до ЦВК.

Керівництво комісії пояснює свою бездіяльність тим, що у них нібито працює комп’ютер (сервер).

О.СВЄТІКОВ також повідомив, що члени комісії відкривають конверти з протоколами, не оголошують результати виборів і просто складають протоколи у шухляду. Спостерігачам було заявлено, що засідання комісії відбудеться завтра, тоді ж і буде оголошено усі результати голосування.

В Луганському обласному штабі БЮТ затримку обробки даних з протоколів вважають саботажем.