ЦВК опрацювала 84,58% протоколів
18:33, 01 жовтня 2007Політика
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Соцпартія поки що "парламентська"
Станом на 18.14, за даними ЦВК, опрацьовано 84,58% протоколів ДВК.
Згідно з даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 32,82% виборців, за БЮТ - 31,74%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,83%, за Комуністичну партію України – 5,25%, за Блок Литвина – 4,00%, за Соціалістичну партію України – 3,04%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,19%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,76%, за Партію зелених України – 0,37%, за Блок Людмили Супрун – 0,35%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,66% виборців.
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