Можливі два варіанти створення коаліції

Політологи прогнозують, що за результатами виборів у Верховній Раді може бути створена або коаліцію “помаранчевих”, або коаліцію на основі Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції.

"Якщо буде більшість у БЮТ і "Нашої України - Народної самооборони", то буде коаліція двох. У випадку коаліції Партії регіонів і КПУ до них, можливо, приєднається Блок Литвина", - вважає директор Центру соціальних досліджень "Софія" Андрій ЄРМОЛАЄВ.

У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ прогнозує, що у новообраному парламенті, найімовірніше, буде створена "помаранчева" коаліція БЮТ і НУ-НС, до якої можливо приєднається Блок Литвина.

Директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО допускає, що у випадку проходження у Верховну Раду VI скликання Блок Литвина може мати так звану "золоту акцію" і впливати на формат майбутньої коаліції.

"Можливо, що ЛИТВИН буде потрібний Партії регіонів, але може бути потрібний і "помаранчевим". Але я думаю, що для останніх він не буде надійним партнером, і з ним буде складний переговорний процес", - зазначив він.