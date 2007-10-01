На Буковині БЮТ переміг у всіх районах, крім румунського

На Буковині Блок Юлії Тимошенко переміг у всіх районах, окрім одного румуномовного, де лідирує Партія регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать узагальнені дані паралельного підрахунку 100% голосів за протоколами спостерігачів Чернівецького обласного штабу БЮТ.

За їхньою інформацією, у десяти сільських районах Буковини, містах Чернівці та Новодністровськ, за попередніми даними, лідером електоральних симпатій, став БЮТ, отримавши від 29 до 60% голосів виборців.

У Герцаївському районі, де переважно проживає румуномовне населення, перемогу здобула Партія регіонів, набравши 42,45%.

За цими даними, у Новоселицькому районі регіонали відстали від БЮТ лише на 1%, посівши друге місце.

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” найбільше відсотків набрав у Кельменецькому районі – 28,24%, але перше місце йому не вдалося здобути в жодному районі. У Новоселицькому районі НУ-НС поступився навіть соціалістам, обійнявши четверте місце.

“Бютівці”, за попередніми даними, набрали найбільше голосів у Вижницькому – 60,38% та Кіцманському – 60,31% – районах. У Заставнівському районі Чернівців їх підтримали 57,37% виборців, а у Шевченківському – 56,39%.

Соціалісти вже традиційно найбільшу підтримку отримали у Новоселицькому районі, де з результатом 15,29% обігнали НУ-НС, посівши третє місце після БЮТ та Партії регіонів.

Найбільше прихильників комуністів виявилося у Новодністровську – 5,88%, Сокирянському – 3,96%, Шевченківському – 3,67%, Кельменецькому – 3,13%, Хотинському – 3%,Першотравневому – 2,98% та Новоселицькому – 2,1% районах.

Блок Литвина подолав виборчий бар’єр лише у двох районах – Сокирянському – 4,09%, Путильському – 3,30%, а також у місті Новодністровськ – 3,42%.

ВО «Свобода» здобула понад 1% лише у Садгірському та Першотравневому районах Чернівців, а Блок Людмили Супрун – у Сторожинецькому – 1,33% та Глибоцькому – 1,04% районах.