ЦВК опрацювала 86,2% протоколів

За результатами опрацювання понад 86% протоколів відбувається незначне падіння підтримки блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК на 18.55 опрацьовано 86,20% протоколів ДВК.

Згідно з даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 33,05% виборців, за БЮТ - 31,58%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,73%, за Комуністичну партію України – 5,27%, за Блок Литвина – 3,99%, за Соціалістичну партію України – 3,03%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,20%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,76%, за Партію зелених України – 0,38%, за Блок Людмили Супрун – 0,35%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,67% виборців.