Блок Тимошенко переміг в усіх округах Рівненщини

В усіх семи виборчих округах Рівненщини на виборах до Верховної Ради перемогу здобув Блок Юлії Тимошенко.

Такі дані ЦВК після опрацювання 100% протоколів з виборчих округів області.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, найбільший відсоток голосів, відданих за БЮТ, у виборчому окрузі №154 (м.Дубно) – понад 57%. В обласному центрі за БЮТ проголосували майже 52% виборців.

Як повідомив журналістам один з керівників обласного штабу БЮТ, голова Рівненської обласної ради Олександр ДАНИЛЬЧУК, незважаючи на деякі дрібні порушення, рівненські бютівці не будуть оскаржувати результатів голосування, вони задоволені перебігом виборів в області. Адже, наголосив він, “представники блоку в області майже вдвічі поліпшили показники виборів 2006 року і значно перевиконали взяті зобов’язання”.

Майже у кожному окрузі за підсумками голосування другому місці виявився блок «Наша Україна-Народна самооборона», на третьому – Партія регіонів, яка одержала, порівняно з минулорічним, у півтора рази кращий результат по області.