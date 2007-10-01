НУ-НС закінчив паралельний підрахунок голосів на Полтавщині

Полтавський регіональний виборчий штаб Блоку "Наша Україна - Народна самооборона" закінчив паралельний підрахунок результатів голосування. За інформацією прес-центру обласного штабу Блоку, в регіоні лідирує Блок Юлії Тимошенко, за який віддали свої голоси 37,59% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, трипроцентний бар`єр, за даними паралельного підрахунку голосів, також подолали: Партія регіонів - 24,63%, "Наша Україна - Народна Самооборона" - 14,39%, КПУ- 6,42% і Блок Литвина - (4,87%). Згідно з результатами паралельного підрахунку "Нашої України - Народної самооборони", Соціалістична партія отримала тільки 2,99% голосів виборців.

"На Полтавщині в цілому вибори пройшли нормально, без значних порушень", - повідомив заступник керівника Полтавського регіонального штабу Блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Володимир БОБЕРСЬКИЙ.