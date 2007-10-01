Київрада ”під шумок” оформила за сьогодні понад 400 земельних питань

Депутати Київської міської ради, без участі фракцій БЮТ, Партії регіонів та депутатської групи Кличка, підтримали сьогодні майже всі земельні питання, яких було внесено до порядку денного сесії понад 400.

Як передає кореспондент УНІАН, майже всі ці питання приймалися без доповідей та пояснень, лише за номером у порядку денному та “ключовими” словами з назви відповідного проекту рішення, які озвучувались секретарем Київради Олесем ДОВГИМ.

Серед питань, що отримали прохідну кількість голосів, зокрема, зміна цільового призначення для можливості подальшої забудови (переведення з територій зелених насаджень до зони житлової забудови та внесення відповідних змін до програми комплексного розвитку зеленої зони Києва) понад 7 га земель на вул. Прирічній біля затоки Собаче гирло в Оболонському районі. На тій же вулиці Прирічній відведено чергову ділянку землі під будівництво житлово-торговельно-розважального комплексу. На острові Жуків передана ще одна земельна ділянка, але через відсутність документів, невідомо якої площі, ТОВ “Оздоровчий центр “Сесіль” для “влаштування реабілітаційно-оздоровчого центру із зоною відпочинку”. У Кончі-Заспі на Столичному шосе депутати відвели земельну ділянку ТОВ “Компанія “Грітіс” для “будівництва, експлуатації та обслуговування дошкільного закладу”; у Пуща-Водицькому лісництві на вул. Лісній члени Громадської організації “Садове товариство “Пуща-Водиця” отримали згоду від депутатів Київради на здійснення індивідуального будівництва. У Кадетському Гаю у Солом’янському районі столиці Всеукраїнській професійній спілці працівників органів державної податкової служби передано земельну ділянку для будівництва житлово-офісного комплексу з об’єктами соціального призначення.

Крім того, окремими великими блоками були розглянуті 16 пунктів порядку денного, і депутати Київради проголосували за відведення земельних ділянок окремим громадянам. Загалом таких позицій було, згідно з оприлюдненими номерами кадастрових справ, близько 250.

Ще понад три десятка питань, з яких переважна більшість стосувалась землі, були внесені на розгляд депутатів з голосу представниками різних фракцій, що брали участь в роботі сесії.

Порядком денним сьогодні також передбачалося прийняти рішення щодо продажу 8 земельних ділянок. Однак у ході сесії були проголосовані 7 питань, одне було знято. Водночас, через відсутність відповідних проектів рішень 5-ти з 7-ми проголосованих рішень, інформація щодо загальної суми коштів, які мають надійти від цього в бюджет міста, та щодо загальної площі проданих столичних земель залишилась закритою.

Загалом, на сьогоднішній сесії депутати Київради розглянули близько 600 питань.

Водночас, 16 з 18 питань розділу “Різне” були перенесені на наступне засідання сесії, яке заплановане на 25 жовтня згідно з розпорядженням Київського міського голови.

Два питання цього розділу депутати погодились проголосувати, але прийняли лише одне з них, причому лише після повторного голосування. Це питання щодо затвердження умов конкурсу із залучення інвесторів до реставрації Башти №4 Національного історико-архітектурного музею “Київська фортеця”.

Водночас, депутати не підтримали пропозиції голови правління ЗАТ «Київенергохолдинг», депутата від «ГАК» Юрія БОНДАРЯ з приводу компенсації підприємствам «Київенерго» і «Київгаз» у зв’язку з різницею в тарифах і на закупівлю газу.

Як повідомляв УНІАН, депутати фракцій БЮТ, Партії регіонів та групи Кличка не приймали сьогодні участі в голосуванні та роботі сесії Київради. Водночас, вони намагалися блокувати роботу сесії Київради, щоб не допустити прийняття рішень за допомогою маніпуляцій з депутатськими картами.

За словами В.КЛИЧКА, з 600 питань порядку денного сьогоднішньої сесії Київської міської ради близько 400, що носять земельний характер, внесено без проектів рішень. «Ця сесія зроблена спеціально для того, щоб провести ці питання “під шумок” виборів у ВР», - сказав В.КЛИЧКО.