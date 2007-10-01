ЦВК опрацювала 88,96% протоколів

За результатами опрацювання майже 90% протоколів відбувається подальше скорочення показників БЮТ і НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ЦВК на 20.20 опрацьовано 88,96% протоколів ДВК.

Згідно з даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 33,38% виборців, за БЮТ - 31,34%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,60%, за Комуністичну партію України – 5,30%, за Блок Литвина – 3,99%, за Соціалістичну партію України – 3,02%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,23%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,75%, за Партію зелених України – 0,38%, за Блок Людмили Супрун – 0,35%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,68% виборців.