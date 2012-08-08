Кравчук: Янукович прагне розвивати українську мову на державному рівні

Про це Президент України (1991-1994) Леонід Кравчук сказав після завершення зустрічі глави держави з представниками наукової та творчої інтелігенції у Криму, повідомляє прес-служба Президента України.

За словами Л.Кравчука, під час наради Президент запропонував прийняти урядову програму розвитку української мови. «За всі 20 років незалежності України ця програма неодноразово ставилась на порядок денний, але вона не була прийнята, тому що окрім політичної волі потрібні ще значні фінансові витрати. Сьогодні Президент налаштований рішуче в цьому плані», - наголосив Л.Кравчук.

Він зазначив, що під час зустрічі глава держави також звернув увагу на необхідність внесення змін до Закону «Про засади державної мовної політики», які будуть напрацьовані відповідною робочою групою та урядом.

«Я переконаний, що нарада пройшла конструктивно і перспективно. Врешті-решт мовне питання повинне вийти на високий державний рівень, на конституційний рівень і на такий рівень закону, який відповідав би стратегічним національним інтересам України», - сказав Л.Кравчук.