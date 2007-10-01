ЦВК опрацювала 90,86% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 21.44 опрацьовано 90,86% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті комісії, за Партію регіонів проголосували 33,60% виборців, за БЮТ - 31,19%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,50%, за Комуністичну партію України – 5,32%, за Блок Литвина – 3,99%, за Соціалістичну партію України – 2,99%, за Прогресивну соціалістичну партію України - 1,24%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 0,75%, за Партію зелених України – 0,38%, за Блок Людмили Супрун – 0,35%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,50% виборців.