Хто ще не здав протоколи?

21:59, 01 жовтня 2007
Політика
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На 21.40 оброблено і передано до Центральної виборчої комісії протоколів з областей (у відсотках):

Крим - 78.45

Вінницька - 90.25

Волинська - 92.33

Дніпропетровська - 88.37

Донецька - 90.89

Житомирська - 98.97

Закарпатська - 86.22

Запорізька - 88.53

Івано-Франківська - 87.13

Київська - 92.42

Кіровоградська - 96.25

Луганська - 82.92

Львівська - 95.14

Миколаївська - 84.17

Одеська - 82.79

Полтавська - 100.00

Рівненська - 100.00

Сумська - 94.86

Тернопільська - 97.09

Харківська - 91.10

Херсонська - 86.95

Хмельницька - 99.74

Черкаська - 93.55

Чернівецька - 90.52

Чернігівська - 93.73

м.Київ - 75.29

м.Севастополь - 82.88

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