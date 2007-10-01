Хто ще не здав протоколи?

На 21.40 оброблено і передано до Центральної виборчої комісії протоколів з областей (у відсотках): Крим - 78.45 Вінницька - 90.25 Волинська - 92.33 Дніпропетровська - 88.37 Донецька - 90.89 Житомирська - 98.97 Закарпатська - 86.22 Запорізька - 88.53 Івано-Франківська - 87.13 Київська - 92.42 Кіровоградська - 96.25 Луганська - 82.92 Львівська - 95.14 Миколаївська - 84.17 Одеська - 82.79 Полтавська - 100.00 Рівненська - 100.00 Сумська - 94.86 Тернопільська - 97.09 Харківська - 91.10 Херсонська - 86.95 Хмельницька - 99.74 Черкаська - 93.55 Чернівецька - 90.52 Чернігівська - 93.73 м.Київ - 75.29 м.Севастополь - 82.88

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