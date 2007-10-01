Хто ще не здав протоколи?
21:59, 01 жовтня 2007Політика
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На 21.40 оброблено і передано до Центральної виборчої комісії протоколів з областей (у відсотках):
Крим - 78.45
Вінницька - 90.25
Волинська - 92.33
Дніпропетровська - 88.37
Донецька - 90.89
Житомирська - 98.97
Закарпатська - 86.22
Запорізька - 88.53
Івано-Франківська - 87.13
Київська - 92.42
Кіровоградська - 96.25
Луганська - 82.92
Львівська - 95.14
Миколаївська - 84.17
Одеська - 82.79
Полтавська - 100.00 Рівненська - 100.00
Рівненська - 100.00Сумська - 94.86
Тернопільська - 97.09
Харківська - 91.10
Херсонська - 86.95
Хмельницька - 99.74
Черкаська - 93.55
Чернівецька - 90.52
Чернігівська - 93.73
м.Київ - 75.29
м.Севастополь - 82.88
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